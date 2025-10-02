Macron anuncia para breve reunião de chefias militares europeias sobre “frota fantasma russa”

Emmanuel Macron pediu um "avanço" na "política de obstrução" dessas embarcações.

"De forma muito concreta, nos próximos dias, os nossos chefes de Estado-Maior, em coordenação com a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), como parte da coligação, reunir-se-ão para desenvolver ações conjuntas", declarou Macron em Copenhaga, Dinamarca, após uma cimeira de chefes de Estado e de governo europeus.

Entretanto, o Ministério Público francês indicou que o capitão do petroleiro russo "Boracay", apreendido recentemente pelas autoridades francesas e que integra a “frota fantasma russa”, será julgado exclusivamente por "recusa de cumprimento" pelo tribunal de Brest (oeste da França) a 23 de fevereiro de 2026, após a sua libertação da custódia policial.

Os tribunais franceses abriram uma investigação por "falta de comprovação da nacionalidade/bandeira do navio" e "recusa de cumprimento", e, em seguida, remeteram "o capitão e respetivo imediato, ambos de nacionalidade chinesa", sob custódia policial.

O Ministério Público francês "decidiu processar apenas o capitão", que recebeu "uma intimação para comparecer perante o Tribunal Criminal de Brest", enquanto o imediato foi posto em liberdade.

Segundo a imprensa francesa, o Ministério Público, que investiga a autenticidade do pavilhão do petroleiro, os dois indivíduos foram detidos na quarta-feira depois de um destacamento de soldados franceses ter abordado o navio, cujas manobras chamaram a atenção das autoridades francesas ao largo de Brest, costa atlântica de França.

O destacamento militar permanece a bordo do petroleiro, uma embarcação de 244 metros que zarpou do porto russo de Primorsk, perto de São Petersburgo, com destino à Índia.

O navio navegou na costa escandinava no dia 22 de setembro, o mesmo dia em que foram avistados aparelhos aéreos não tripulados (drones) no Aeroporto de Copenhaga, obrigando ao encerramento do espaço aéreo.

Três dias depois, o petroleiro rumou para o Canal da Mancha, mas a 28 de setembro desviou-se para se aproximar da costa francesa, onde foi abordado por uma fragata da Marinha de Guerra francesa.

No passado sábado, um destacamento militar abordou o petroleiro tendo a justiça francesa iniciado um processo.

A investigação decorre das dúvidas sobre a autenticidade do pavilhão do navio, do Benim, e da recusa da tripulação em prestar as informações solicitadas pela fragata francesa.

Macron referiu-se ao caso durante um debate ocorrido à margem da cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorreu em Copenhaga, tendo defendido esforços no combate à frota de "petroleiros-fantasma" utilizada pela Rússia para contornar as sanções europeias.

"Ao intercetarmos estes navios, rompemos completamente a organização desta frota, e isso é essencial para aumentar a nossa pressão sobre a Rússia com o objetivo final de permitir à Ucrânia recuperar território", disse Macron.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.