    • Governo dos Açores diz que região é “laboratório vivo” do Atlântico

    A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, afirmou que a região constitui um “laboratório vivo” do Atlântico e que os Açores querem ser “cocriadores de soluções” baseadas em tecnologia espacial

    Hoje, 17:08
    Autor: Lusa/AO Online

    Na sessão de abertura do 4.º Simpósio Europeu da NEREUS (Rede de Regiões Europeias Utilizadoras de Tecnologias Espaciais), em Ponta Delgada, Berta Cabral considerou que a posição geoestratégica do arquipélago “é mais do que geografia, é missão”, recordando que os Açores foram pioneiros na criação da Estrutura de Missão para o Espaço e são cofundadores da Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria.

    A governante destacou, também, o papel dos Açores como “laboratório vivo do Atlântico” e como plataforma privilegiada para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias espaciais ao serviço da Europa.

    Berta Cabral disse que os Açores não querem ser “apenas utilizadores, mas cocriadores de soluções baseadas em tecnologia espacial”, ambicionado “consolidar-se como ‘hub’ atlântico de dados, operações e talento ao serviço das pessoas e da sustentabilidade”.

    De acordo com a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, a Estratégia dos Açores para o Espaço contempla áreas que vão desde aplicações a jusante, ensaios tecnológicos e redes locais, até ao acesso ao espaço, à investigação científica e à promoção da cultura científica junto da população.

    Berta Cabral considerou que a aposta açoriana na investigação e inovação espaciais se traduz em contributos concretos para as áreas da proteção civil, através de sistemas de monitorização e resposta rápida a catástrofes naturais, a economia azul, promovendo a “gestão sustentável dos recursos marinhos”, e a defesa e segurança, "reforçando a vigilância e a capacidade de resposta em cenários de risco”.

    “As regiões têm um papel insubstituível porque conhecem o terreno, sabem mobilizar atores e testar soluções à escala certa. Os Açores são um exemplo disso mesmo”, disse.

    Para Berta Cabral, os Açores “são exemplo de como turismo, ciência e tecnologia podem caminhar juntos, promovendo desenvolvimento económico e social sem comprometer o equilíbrio ambiental”.

    Os Açores organizam até sexta-feira a quarta edição do Simpósio Europeu das Regiões NEREUS - Network of European Regions Using Space Technologies.

    O evento reúne em São Miguel um total de 15 regiões membros.


