Homem suspeito de homicídio detido em Angra do Heroísmo

Segundo um comunicado da PJ, o suspeito, com 40 anos, foi detido através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, “por fortes indícios da prática de um crime de homicídio, ocorrido na cidade de Angra do Heroísmo, entre os dias 31 de janeiro e 03 de fevereiro" deste ano.

“A investigação teve início no dia 03 de fevereiro, após a vítima ter sido encontrada por um vizinho, no interior da sua residência, com as mãos atadas, olhos vendados e amordaçada”, adiantou.

No âmbito da investigação, “foram recolhidos vestígios biológicos no local do crime, cujas perícias, realizadas pelo Laboratório de Polícia Científica, permitiram identificar um perfil de ADN distinto do da vítima”, explicou.

Ainda de acordo com a PJ, “através da recolha comparativa de amostras biológicas” foi possível “estabelecer a correspondência com o suspeito, residente na mesma cidade”.

“Face ao elevado valor probatório das perícias de ADN”, o Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca dos Açores “emitiu mandados que permitiram a detenção do arguido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, adiantou.

As diligências de investigação prosseguem, “com vista ao integral esclarecimento dos factos e à determinação da motivação subjacente à prática do crime”, concluiu.