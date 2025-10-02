PS/Açores alerta para "incumprimento" do Governo Regional nos apoios à agricultura

"Entre os apoios em atraso, destacam-se o SAFIAGRI, os apoios à aquisição de sementes de milho e sorgo, o prémio ao abate de bovinos de 2021 e ainda os apoios ao transporte, fundamentais para garantir a viabilidade das cooperativas agrícolas", alerta a deputada do grupo parlamentar do PS/Açores Patrícia Miranda.

Para a deputada, citada em comunicado do PS, “quando o Governo não paga o que promete, alimenta a desconfiança no setor, desencoraja o investimento e a inovação e afasta potenciais novos agricultores”.

Num requerimento entregue no parlamento, dirigido ao executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM), o PS/Açores solicita informação detalhada sobre os montantes em dívida, o calendário de pagamentos e o ponto de situação de cada um dos programas e apoios.

Patrícia Miranda lembra as manifestações do setor, que “têm dado conta das avultadas dívidas do Governo Regional à Agricultura dos Açores”, considerando ser importante “clarificar o ponto de situação dos apoios prometidos”.

“A agricultura é um setor vital para os Açores, mas a sua viabilidade depende do cumprimento rigoroso dos compromissos assumidos pelo Governo. Quando as promessas não são pagas, criam-se dificuldades acrescidas para centenas de famílias e para todo o tecido económico regional”, reforça a parlamentar socialista.

Para Patrícia Miranda, "é inaceitável que se continue a adiar aquilo que foi prometido, colocando em risco a confiança e o futuro da agricultura açoriana”.