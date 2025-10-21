Vitória é “motivo de orgulho” para Henrique Moniz

“Conseguimos aquilo que já estávamos a trabalhar, que era a vitória. Ao longo do dia viemos em máximo ataque e chegar ao final... ganhar é um orgulho para mim, é um orgulho, de certeza, para o Jorge” [Diniz], considerou o piloto lagoense, no final da prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande.

A prova foi feita em crescendo, de trás para a frente” e, na ótica do piloto açoriano, acaba por ser o reflexo da evolução que a equipa conseguiu ao longo desta temporada no CPR.

“Trabalhamos muito este ano, evoluímos bastante em relação aquilo que tínhamos feito o ano passado nos Açores e chegar aqui ao Vidreiro, um rali tão difícil, tão específico e conseguirmos, desde o primeiro metro, lutar pela vitória com pilotos com bastante experiência é um motivo de satisfação muito grande para nós”, reforçou Henrique Moniz.

O CPR 2RM vai terminar nos dias 31 de outubro e 1 de novembro com o Rally de Lisboa.

