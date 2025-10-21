Açoriano Oriental
    • Vitória é “motivo de orgulho” para Henrique Moniz

    A vitória alcançada por Henrique Moniz e Jorge Diniz, em Peugeot 208 Rally4, no Rallye Vidreiro Centro de Portugal é, nas palavras do piloto, um “motivo de orgulho”, depois de uma época em crescendo no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) das 2 Rodas Motrizes (2RM)

    Hoje, 10:12
    Autor: Arthur Melo

    “Conseguimos aquilo que já estávamos a trabalhar, que era a vitória. Ao longo do dia viemos em máximo ataque e chegar ao final... ganhar é um orgulho para mim, é um orgulho, de certeza, para o Jorge” [Diniz], considerou o piloto lagoense, no final da prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande. 

    A prova foi feita em crescendo, de trás para a frente” e, na ótica do piloto açoriano, acaba por ser o reflexo da evolução que a equipa conseguiu ao longo desta temporada no CPR. 

    “Trabalhamos muito este ano, evoluímos bastante em relação aquilo que tínhamos feito o ano passado nos Açores e chegar aqui ao Vidreiro, um rali tão difícil, tão específico e conseguirmos, desde o primeiro metro, lutar pela vitória com pilotos com bastante experiência é um motivo de satisfação muito grande para nós”, reforçou Henrique Moniz. 

    O CPR 2RM vai terminar nos dias 31 de outubro e 1 de novembro com o Rally de Lisboa. 

