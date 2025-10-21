Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Dois sismos de magnitude 2,1 e 2,2 na escala de Richter sentidos na Terceira

    Dois sismos de magnitude 2,1 e 2,2 na escala de Richter foram sentidos na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA)

    Hoje, 10:29
    Dois sismos de magnitude 2,1 e 2,2 na escala de Richter sentidos na Terceira

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o CIVISA, os sismos foram registados às 20h50, sendo que o primeiro teve uma magnitude de 2,1 e o segundo de 2,2 na escala de Richter.

    Os sismos tiveram epicentros a cerca de três quilómetros a lés-sudeste da Serreta e a três quilómetros a nordeste das Doze Ribeiras, respetivamente.

    "De acordo com a informação disponível até ao momento os sismos foram sentidos com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada)  na Serreta (concelho de Angra do Heroísmo)", indicou o CIVISA.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.