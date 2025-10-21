Dois sismos de magnitude 2,1 e 2,2 na escala de Richter sentidos na Terceira

Segundo o CIVISA, os sismos foram registados às 20h50, sendo que o primeiro teve uma magnitude de 2,1 e o segundo de 2,2 na escala de Richter.

Os sismos tiveram epicentros a cerca de três quilómetros a lés-sudeste da Serreta e a três quilómetros a nordeste das Doze Ribeiras, respetivamente.

"De acordo com a informação disponível até ao momento os sismos foram sentidos com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) na Serreta (concelho de Angra do Heroísmo)", indicou o CIVISA.