Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Rúben Rodrigues destacada a evolução ao longo da época

    Rúben Rodrigues terminou a sua primeira participação no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com um sétimo lugar à geral no Rallye Vidreiro Centro de Portugal, destacando a evolução registada ao longo da temporada

    Hoje, 10:10
    Rúben Rodrigues destacada a evolução ao longo da época

    Autor: Arthur Melo

    “No final o balanço é positivo porque tirámos conclusões importantes para o futuro. Quero agradecer a toda a equipa, Auto Açoreana, ARC Sport e restantes patrocinadores pelo apoio ao longo do ano, naquilo que foi uma boa recolha para o futuro, que nos deu bastante bagagem para um CPR muito disputado, com um carro novo, que conseguiu alcançar as melhores afinações. Neste campeonato só conhecia duas provas, mas todos evoluímos ao longo da época”, considerou o piloto micaelense, em declarações reproduzidas pela assessoria da ARC Sport. 

    Na última prova do calendário nacional, Rúben Rodrigues bateu-se com problemas mecânicos no Toyota GR Yaris Rally2, sublinhando que “esta não foi uma prova totalmente limpa, devido a alguns problemas com os travões”, esclareceu. Ainda assim, o piloto açoriano ficou classificado entre os 10 primeiros classificados. 

    Rúben Rodrigues não escondeu, no final da prova, que espera “estar presente na totalidade do CPR em 2026”. 

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.