Rúben Rodrigues destacada a evolução ao longo da época

Autor: Arthur Melo
“No final o balanço é positivo porque tirámos conclusões importantes para o futuro. Quero agradecer a toda a equipa, Auto Açoreana, ARC Sport e restantes patrocinadores pelo apoio ao longo do ano, naquilo que foi uma boa recolha para o futuro, que nos deu bastante bagagem para um CPR muito disputado, com um carro novo, que conseguiu alcançar as melhores afinações. Neste campeonato só conhecia duas provas, mas todos evoluímos ao longo da época”, considerou o piloto micaelense, em declarações reproduzidas pela assessoria da ARC Sport.
Na última prova do calendário nacional, Rúben Rodrigues bateu-se com problemas mecânicos no Toyota GR Yaris Rally2, sublinhando que “esta não foi uma prova totalmente limpa, devido a alguns problemas com os travões”, esclareceu. Ainda assim, o piloto açoriano ficou classificado entre os 10 primeiros classificados.
Rúben Rodrigues não escondeu, no final da prova, que espera “estar presente na totalidade do CPR em 2026”.