    • “PDL26 é uma oportunidade para se criar algo que tenha impacto real no território”

    Kátia Guerreiro
    Comissária da PDL26 - Capital Portuguesa da Cultura

    premium
    Hoje, 13:13
    “PDL26 é uma oportunidade para se criar algo que tenha impacto real no território”

    Autor: Nuno Martins Neves
    O que significa para a Kátia Guerreiro ser comissária da PDL26 - Capital Portuguesa da Cultura?É uma enorme honra, é poder vir à minha terra retribuir tudo aquilo que ela me deu. E com tudo aquilo que eu cresci, que aprendi, que adquiri ao longo de todos estes anos de experiência artística e humana,...
