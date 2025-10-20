Açoriano Oriental
    • Dois detidos pela alegada prática do crime de tráfico de droga

    Dois homens foram detidos no concelho da Calheta, São Jorge, pela Divisão Policial de Angra do Heroísmo da Polícia de Segurança Pública (PSP), por estarem “fortemente indiciados” do crime de tráfico de droga

    Hoje, 15:58
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o Comando Regional da PSP dos Açores, os suspeitos, de 26 e 61 anos, foram detidos no âmbito de uma operação policial que culminou com a sua detenção e a apreensão de “180 doses individuais de canábis, 34 doses de haxixe, três plantas de canábis com alturas compreendidas entre 1,78 metros e 1,91 metros, para além de diversa parafernália relacionada” com a alegada atividade ilícita.

    Os arguidos foram presentes à autoridade judiciária, que aplicou as medidas de coação de apresentações semanais e Termo de Identidade e Residência.


