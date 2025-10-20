Dois detidos pela alegada prática do crime de tráfico de droga

Segundo o Comando Regional da PSP dos Açores, os suspeitos, de 26 e 61 anos, foram detidos no âmbito de uma operação policial que culminou com a sua detenção e a apreensão de “180 doses individuais de canábis, 34 doses de haxixe, três plantas de canábis com alturas compreendidas entre 1,78 metros e 1,91 metros, para além de diversa parafernália relacionada” com a alegada atividade ilícita.

Os arguidos foram presentes à autoridade judiciária, que aplicou as medidas de coação de apresentações semanais e Termo de Identidade e Residência.