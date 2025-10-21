Movimento recusa pelouros e propõe Memorando de Diálogo

Em nota de imprensa, o movimento liderado por Sónia Nicolau revela que na reunião realizada segunda-feira na Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral “propôs a atribuição dos pelouros da Mobilidade, Cultura, Desenvolvimento Social e Desporto aos três vereadores eleitos pelo Movimento Ponta Delgada para Todos, convidando-os assim a integrar o elenco governativo da autarquia”.

Contudo e citada em nota de imprensa, Sónia Nicolau considerou que “o que Ponta Delgada precisa são soluções e resultados para melhorar a vida das pessoas, e não de uma simples distribuição de cargos políticos”, lembrando que quer o PSD, quer o ‘Ponta Delgada para Todos” elegeram três vereadores nas eleições de 12 de outubro, uma situação que “impõe um compromisso de diálogo, responsabilidade e concertação de posições”.

Em contrapartida, o movimento apresentou uma proposta de Memorando de Diálogo estruturada em cinco eixos, assim descritos em nota de imprensa: “Visão Estratégica para a execução do mandato (2025–2029); Execução proporcional das propostas sufragadas pelo Movimento Ponta Delgada para Todos no ano de 2026, em conformidade com o resultado eleitoral obtido, e as propostas para os anos de 2027, 2028 e 2029 serão apresentadas após a avaliação do executado no ano de 2026; Compromisso de não execução de quatro propostas incluídas no programa eleitoral do PSD e comentário a uma proposta; Metodologia para nomeações, baseada na competência e no mérito curricular e Princípios de Gestão, Deliberação e Acesso à Informação, assentes no direito, na transparência, na justiça, na equidade e na boa gestão dos recursos públicos”.

