Sócios do Vitória vão votar a constituição de uma SDUQ no dia 27

A proposta, que consta do ponto um da ordem dos trabalhos, é entendida pelo presidente do Vitória como um passo em frente do clube rumo à profissionalização da sua equipa de seniores.

“Atendendo a que o Vitória demonstra um patamar organizativo acima da média, se calhar devíamos dar outro passo. Estamos a falar de uma SDUQ, que é o mais usual nesta transição. Nunca desvirtuando o clube, mas na parte de futebol sénior tornar um bocadinho mais profissional e, para isso, terá que haver aqui outro tipo de organização”, defendeu Ricardo Estrela, em declarações ao Açoriano Oriental.

No fundo, acrescentou o dirigente que preside ao clube da freguesia do Pico da Pedra há nove anos, a assembleia geral da próxima segunda-feira (dia 27) será o momento “para perguntar aos sócios se é esse o caminho que queremos para o Vitória”.

“O objetivo da assembleia geral, como disse, é mostrar um caminho possível para o clube. Nós não conseguimos crescer muito mais com o atual panorama. Os apoios do governo, como toda a gente sabe, estão cada vez a ser mais diminutos, mais escassos e quando chegam já é passado muito tempo. Portanto, se os sócios do Vitória querem começar a subir níveis com a equipa sénior, não pode ser com o modelo atual”, reiterou Ricardo Estrela.

Ao contrário da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), que pode ter múltiplos acionistas, a SDUQ garante o controlo total ao clube fundador que não pode transmitir a sua quota e a vantagem é que permite ao clube manter uma gestão mais centralizada e uma estrutura de propriedade exclusiva, em vez de diluir o controlo entre vários acionistas.

A assembleia geral, cuja primeira convocatória é às 19h00, contém mais quatro pontos na ordem de trabalhos, nomeadamente, discutir e deliberar sobre a atribuição de poderes à direção para, em nome desta, mandatar uma sociedade especializada na procura de investidores idóneos para a futura Sociedade Desportiva (ponto 2); mandatar a direção para a aquisição de um autocarro usado (ponto 3); autorizar a direção a proceder ao abate do autocarro Mercedes e Toyota Hiace (ponto 4); finalmente, outros assuntos do interesse do clube (ponto 5).

