Detido suspeito por tráfico de droga

Segundo o Comando Regional da PSP dos Açores, o suspeito foi detido “tendo por base várias notícias reportadas às autoridades, que apontavam para a existência de venda de estupefacientes, a partir de uma zona urbana do concelho da Ribeira Grande”.

A PSP desencadeou uma operação que permitiu “a interceção do arguido, na posse de 21 doses de haxixe, 155 euros em dinheiro, uma arma ilegal e outros utensílios utilizados na atividade de traficância”.

Após ter sido presente a interrogatório judicial, o detido “aguardará as restantes fases do processo com as medidas de coação de apresentações periódicas obrigatórias perante as autoridades, proibição de contactos com toxicodependentes e de frequentar locais conotados com o tráfico e consumo de estupefacientes, e ainda, a obrigação de receber tratamento para a sua dependência em matéria estupefaciente”, indica a PSP em comunicado.