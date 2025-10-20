Açoriano Oriental
    • Detido suspeito por tráfico de droga

    Um homem, de 24 anos, foi detido por elementos da Esquadra da Ribeira Grande da Polícia de Segurança Pública (PSP), por estar “fortemente indiciado” da prática de um crime de tráfico de droga

    Hoje, 15:45
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o Comando Regional da PSP dos Açores, o suspeito foi detido “tendo por base várias notícias reportadas às autoridades, que apontavam para a existência de venda de estupefacientes, a partir de uma zona urbana do concelho da Ribeira Grande”.

    A PSP desencadeou uma operação que permitiu “a interceção do arguido, na posse de 21 doses de haxixe, 155 euros em dinheiro, uma arma ilegal e outros utensílios utilizados na atividade de traficância”.

    Após ter sido presente a interrogatório judicial, o detido “aguardará as restantes fases do processo com as medidas de coação de apresentações periódicas obrigatórias perante as autoridades, proibição de contactos com toxicodependentes e de frequentar locais conotados com o tráfico e consumo de estupefacientes, e ainda, a obrigação de receber tratamento para a sua dependência em matéria estupefaciente”, indica a PSP em comunicado.


