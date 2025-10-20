Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Ponta Garça recebeu ação de recolha de sangue

    A ação de recolha de sangue realizada no domingo em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo, “registou a inscrição de 45 participantes, dos quais 41 efetuaram a dádiva, incluindo 16 novos dadores”

    Hoje, 15:50
    Ponta Garça recebeu ação de recolha de sangue

    Autor: Lusa/AO Online

    A iniciativa foi organizada pela Associação de Dadores de Sangue de São Miguel, em colaboração com o Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada e a Junta de Freguesia de Ponta Garça.

    A recolha, realizada na sede da Junta de Freguesia, pretendeu “reforçar as reservas de sangue do HDES e aproximar este ato solidário das comunidades mais distantes do centro urbano de Ponta Delgada, promovendo a descentralização das ações de recolha”, segundo a organização.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.