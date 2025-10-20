Ponta Garça recebeu ação de recolha de sangue

A iniciativa foi organizada pela Associação de Dadores de Sangue de São Miguel, em colaboração com o Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada e a Junta de Freguesia de Ponta Garça.

A recolha, realizada na sede da Junta de Freguesia, pretendeu “reforçar as reservas de sangue do HDES e aproximar este ato solidário das comunidades mais distantes do centro urbano de Ponta Delgada, promovendo a descentralização das ações de recolha”, segundo a organização.