Todas as ilhas dos Açores com aviso amarelo por previsões de chuva forte

De acordo com um comunicado do IPMA, nas ilhas das Flores e do Corvo, que constituem o grupo Ocidental do arquipélago, o aviso amarelo para "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", é válido entre as 00h00 e as 15h00 de quarta-feira.

Para o grupo Central o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vigorará das 00h00 locais às 18h00 de quarta-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria, vão estar sob aviso amarelo, por "precipitação por vezes forte", entre as 06h00 de quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira.