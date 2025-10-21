Açoriano Oriental
    • Todas as ilhas dos Açores com aviso amarelo por previsões de chuva forte

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo na quarta-feira, devido a previsões de chuva "por vezes forte"


    Hoje, 10:33
    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com um comunicado do IPMA, nas ilhas das Flores e do Corvo, que constituem o grupo Ocidental do arquipélago, o aviso amarelo para "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", é válido entre as 00h00 e as 15h00 de quarta-feira.

    Para o grupo Central o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vigorará das 00h00 locais às 18h00 de quarta-feira.

    As ilhas de São Miguel e Santa Maria, vão estar sob aviso amarelo, por "precipitação por vezes forte", entre as 06h00 de quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira.

