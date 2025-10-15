Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Vasco Cordeiro agraciado com a Ordem de Mérito da Ucrânia

    O ex-presidente do Governo Regional dos Açores e do Comité Europeu das Regiões, Vasco Cordeiro, foi agraciado com a Ordem de Mérito da Ucrânia pelo presidente daquele país, Volodymyr Zelensky

    Hoje, 17:40
    Vasco Cordeiro agraciado com a Ordem de Mérito da Ucrânia

    Autor: Arthur Melo

    Numa nota divulgada nas redes sociais, Vasco Cordeiro sublinha que a distinção reconhece o trabalho que desenvolveu, na presidência do Comité Europeu das Regiões, de promoção da “cooperação entre regiões e cidades europeias e congéneres ucranianas, o apoio para a recuperação das consequências económicas e sociais da guerra que grassa nesse país e o papel que as suas autoridades locais e regionais têm na reconstrução e recuperação no pós-guerra”.

    Vasco Cordeiro realçou que a distinção, entregue pelo Ministro Adjunto do Desenvolvimento das Cidades e Territórios da Ucrânia, Riabykin Oleksii”, para além de constituir uma “honra tão grande quanto inesperada”, também “sinaliza o trabalho de muita gente no Comité Europeu das Regiões”, com os quais partilhou a distinção da qual foi alvo.

    O antigo líder do Governo Regional dos Açores, entre 2012 e 2020, expressou votos que o conflito armado na Ucrânia possa terminar em breve, esperando que a distinção sirva para “relembrar que essa é uma guerra que ainda acontece na Europa e que a paz, duradoura e sustentável,  ainda é um objetivo a alcançar!”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.