Vasco Cordeiro agraciado com a Ordem de Mérito da Ucrânia

Numa nota divulgada nas redes sociais, Vasco Cordeiro sublinha que a distinção reconhece o trabalho que desenvolveu, na presidência do Comité Europeu das Regiões, de promoção da “cooperação entre regiões e cidades europeias e congéneres ucranianas, o apoio para a recuperação das consequências económicas e sociais da guerra que grassa nesse país e o papel que as suas autoridades locais e regionais têm na reconstrução e recuperação no pós-guerra”.

Vasco Cordeiro realçou que a distinção, entregue pelo Ministro Adjunto do Desenvolvimento das Cidades e Territórios da Ucrânia, Riabykin Oleksii”, para além de constituir uma “honra tão grande quanto inesperada”, também “sinaliza o trabalho de muita gente no Comité Europeu das Regiões”, com os quais partilhou a distinção da qual foi alvo.

O antigo líder do Governo Regional dos Açores, entre 2012 e 2020, expressou votos que o conflito armado na Ucrânia possa terminar em breve, esperando que a distinção sirva para “relembrar que essa é uma guerra que ainda acontece na Europa e que a paz, duradoura e sustentável, ainda é um objetivo a alcançar!”.

