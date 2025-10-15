Comissão aprecia pedido de levantamento de imunidade parlamentar de José Pacheco

Em causa a prestação de depoimentos, na qualidade de arguido, no âmbito de um inquérito judicial que, apurou o Açoriano Oriental, diz respeito a um processo movido contra o partido Chega Açores.

O jornal procurou saber mais, mas fonte do partido explicou que, por o processo se encontrar em segredo de justiça, não seria possível adiantar muito mais.

A CAPADS vai ser convocada esta quinta-feira, dia 15 de outubro, altura em que os deputados que a compõem irão apreciar e emitir um parecer sobre o pedido de levantamento de imunidade parlamentar.

