Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Comissão aprecia pedido de levantamento de imunidade parlamentar de José Pacheco

    Os deputados da Comissão Especializada Permanente de Assuntos de Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CAPADS) vão apreciar o pedido de levantamento de imunidade parlamentar do deputado, líder parlamentar e presidente do Chega Açores, José Pacheco

    Hoje, 09:21
    Comissão aprecia pedido de levantamento de imunidade parlamentar de José Pacheco

    Autor: Nuno Martins Neves

    Em causa a prestação de depoimentos, na qualidade de arguido, no âmbito de um inquérito judicial que, apurou o Açoriano Oriental, diz respeito a um processo movido contra o partido Chega Açores.

    O jornal procurou saber mais, mas fonte do partido explicou que, por o processo se encontrar em segredo de justiça, não seria possível adiantar muito mais.

    A CAPADS vai ser convocada esta quinta-feira, dia 15 de outubro, altura em que os deputados que a compõem irão apreciar e emitir um parecer sobre o pedido de levantamento de imunidade parlamentar. 

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.