    • Plano Nacional das Artes leva trabalhos de escolas dos Açores a Osaka

    Unidades Orgânicas dos Açores envolvidas no Plano Nacional das Artes aceitaram o desafio feito pela Comissária-Geral do Pavilhão de Portugal e dão a conhecer a Região no Japão

    premium
    Hoje, 09:47
    Plano Nacional das Artes leva trabalhos de escolas dos Açores a Osaka

    Autor: Daniela Arruda/Rui Jorge Cabral
    No âmbito do Plano Nacional das Artes (PNA), cinco escolas da Região marcaram presença na Expo 2025 de Osaka, com o tema “Oceano: Diálogo Azul”. Portugal levou ao Japão uma proposta que uniu sustentabilidade, identidade cultural e inovação, segundo Maria Emanuel Albergaria, coordenadora in...
