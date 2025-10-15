Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Francisco César vai apoiar António José Seguro

    Francisco César, presidente do Partido Socialista (PS) Açores apoia a candidatura de António José Seguro às eleições presidenciais de 2026, revelou o PS/A em nota de imprensa

    Hoje, 17:36
    Francisco César vai apoiar António José Seguro

    Autor: Arthur Melo

    O anúncio do líder do PS/Açores foi feito na reunião da Comissão Política Nacional do PS, que irá votar favoravelmente a proposta que o Secretário-Geral e o Presidente do partido levarão à Comissão Nacional no próximo domingo, propondo o apoio do PS à candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

    De acordo com uma nota de imprensa dos socialistas açorianos, Francisco César destacou que este apoio representa uma escolha de “responsabilidade, estabilidade e confiança”, sublinhando que António José Seguro encarna os valores e a tradição democrática do Partido Socialista e será um Presidente comprometido com a coesão social e territorial de todo o país, incluindo as Regiões Autónomas.

    Citado na mesma nota, o líder dos socialistas açorianos declarou que “o PS é e continuará a ser o grande partido da democracia portuguesa. É com sentido de responsabilidade e com confiança no futuro que apoio a proposta de António José Seguro como candidato à Presidência da República”, afirmou Francisco César.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.