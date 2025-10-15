Francisco César vai apoiar António José Seguro

O anúncio do líder do PS/Açores foi feito na reunião da Comissão Política Nacional do PS, que irá votar favoravelmente a proposta que o Secretário-Geral e o Presidente do partido levarão à Comissão Nacional no próximo domingo, propondo o apoio do PS à candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

De acordo com uma nota de imprensa dos socialistas açorianos, Francisco César destacou que este apoio representa uma escolha de “responsabilidade, estabilidade e confiança”, sublinhando que António José Seguro encarna os valores e a tradição democrática do Partido Socialista e será um Presidente comprometido com a coesão social e territorial de todo o país, incluindo as Regiões Autónomas.

Citado na mesma nota, o líder dos socialistas açorianos declarou que “o PS é e continuará a ser o grande partido da democracia portuguesa. É com sentido de responsabilidade e com confiança no futuro que apoio a proposta de António José Seguro como candidato à Presidência da República”, afirmou Francisco César.

