Tremor lança convocatória aberta para Artistas e Bandas

Segundo a organização do festival, que decorre em São Miguel, entre 24 e 28 de março de 2026, podem ser enviadas entre hoje e 14 de novembro propostas de qualquer género e formato musical, com qualquer tipo de formação relativo a número de pessoas e com música produzida em qualquer língua.

A convocatória "cumpre o objetivo do Tremor de estimular e criar novas janelas de visibilidade para a nova música feita nos Açores", bem como "criar mais espaços de apresentação para a música feita no arquipélago", refere a organização.