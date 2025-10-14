Açoriano Oriental
    • Tremor lança convocatória aberta para Artistas e Bandas

    O festival Tremor abriu o período de propostas para a segunda edição da FAÍSCA, dirigida a artistas musicais e bandas que trabalhem e vivam nos Açores, para participação na edição 2026 do Festival Tremor

    Hoje, 16:07
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo a organização do festival, que decorre em São Miguel, entre 24 e 28 de março de 2026, podem ser enviadas entre hoje e 14 de novembro propostas de qualquer género e formato musical, com qualquer tipo de formação relativo a número de pessoas e com música produzida em qualquer língua.

    A convocatória "cumpre o objetivo do Tremor de estimular e criar novas janelas de visibilidade para a nova música feita nos Açores", bem como "criar mais espaços de apresentação para a música feita no arquipélago", refere a organização.


