Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Ucrânia
    NATO declina comentar possível envio de míssies Tomahawk dos EUA

    O secretário-geral da NATO declinou comentar a possibilidade de os Estados Unidos disponibilizarem mísseis de longo alcance à Ucrânia, mas considerou existir armamento a que só Washington pode dar acesso

    Hoje, 17:32
    NATO declina comentar possível envio de míssies Tomahawk dos EUA

    Autor: Lusa/AO Online

    “Não vou entrar nisso porque isso são decisões que cabem apenas aos aliados”, respondeu Mark Rutte, em conferência de imprensa no final de uma reunião ministerial no quartel-general da NATO, em Bruxelas.

    No entanto, o secretário-geral da NATO disse estar “feliz por haver um encontro entre o Presidente [dos EUA, Donald] Trump e o Presidente [da Ucrânia, Volodymyr] Zelensky”.

    “É bom que estejam a trabalhar em conjunto”, comentou, sem referir os mísseis de longo alcance BGM-109 Tomahawk.

    Mark Rutte também anunciou que pelo menos 16 Estados-membros da Aliança Atlântica já anunciaram que iam participar na iniciativa de compra de armamento pelos países europeus da NATO aos EUA, para ser enviado para a Ucrânia.

    Interpelado sobre se Washington devia fazer parte deste esforço de apoiar a Ucrânia em vez de só vender armamento, Mark Rutte considerou existir “armamento que só os EUA podem providenciar”, sem responder diretamente à questão.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.