Concerto “Horizontes Sonoros” leva Filarmónica para novos horizontes musicais

Em nota de imprensa, a Sociedade Musical adianta que o concerto contará com a participação da fadista Raquel Dutra e direção musical do maestro convidado Valter Palma, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, no Faial da Terra, pelas 17h00, com entrada gratuita.

Serão apresentadas obras de compositores norte-americanos, sonoridades das Arábias, passando por músicas renascentistas e por uma visita a Espanha, um repertório que inclui peças apresentadas em concursos de bandas nos palcos mais prestigiados do mundo, "uma verdadeira celebração do talento, dedicação e da vontade de explorar novos horizontes sonoros".