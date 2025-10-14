Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Concerto “Horizontes Sonoros” leva Filarmónica para novos horizontes musicais

    A Sociedade Musical Sagrado Coração de Jesus (SMSCJ), do Faial da Terra, apresenta a 26 de outubro o concerto “Horizontes Sonoros” com um repertório para levar a Filarmónica rumo a novos horizontes musicais

    Hoje, 16:05
    Concerto “Horizontes Sonoros” leva Filarmónica para novos horizontes musicais

    Autor: Lusa/AO Online

    Em nota de imprensa, a Sociedade Musical adianta que o concerto contará com a participação da fadista Raquel Dutra e direção musical do maestro convidado Valter Palma, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, no Faial da Terra, pelas 17h00, com entrada gratuita.

    Serão apresentadas obras de compositores norte-americanos, sonoridades das Arábias, passando por músicas renascentistas e por uma visita a Espanha, um repertório que inclui peças apresentadas em concursos de bandas nos palcos mais prestigiados do mundo, "uma verdadeira celebração do talento, dedicação e da vontade de explorar novos horizontes sonoros".


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.