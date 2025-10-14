Centro Natália Correia palco da ante-estreia do documentário “Alice: Mulher Moderna”

Esta iniciativa, que decorre pelas 21h00, surge de uma parceria entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a produtora independente Palco de Ilusões e tem como objetivo homenagear Alice Moderno, "uma mulher visionária que viveu muito à frente do seu tempo", acrescenta o município, em nota de imprensa.

Realizado por Tiago Rosas, o documentário “Alice: Mulher Moderna” dá a conhecer a vida e legado de Alice Moderno (1867–1946), que "interpretou vários papeis ao longo da sua vida, a de escritora, jornalista, empresária, feminista, republicana e até anticlerical", tendo sido ainda fundadora da Sociedade Micaelense Protetora dos Animais, a primeira mulher a frequentar o liceu nos Açores.