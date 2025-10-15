TdC acusa Governo de desorçamentar despesa através da Portos dos Açores

Autor: Nuno Martins Neves
Uma auditoria da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, a que o Açoriano Oriental teve acesso, conclui que o Governo Regional dos Açores está a desorçamentar despesa pública através da Portos dos Açores, empresa pública que está a assumir obras que não são da sua competência. Isto mesmo r...
Regional Ver Mais
-
São Miguel e Santa Maria com aviso amarelo devido a previsão de chuva forte
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
“Desert of Fools” de Cristóvam disponível em todas as plataformas digitais