Los Angeles declara estado de emergência devido às rusgas contra imigrantes

A medida das autoridades locais também pretende assegurar ajuda aos residentes afetados pela política migratória conduzida pela administração Trump.

A decisão, anunciada pelo Conselho de Supervisores do condado, surge após a intensificação das operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante o verão, no âmbito da política migratória de “tolerância zero”.

“O objetivo é garantir que as famílias e inquilinos afetados por estas rusgas possam ter acesso a assistência jurídica e apoio financeiro imediato”, informaram as autoridades locais, citadas pela estação televisiva norte-americana CNN.

O estado de emergência permitirá ao condado canalizar fundos para serviços de apoio social e jurídico, incluindo um subsídio de arrendamento destinado a evitar despejos, que será disponibilizado através de um portal ‘online’ dentro de duas semanas.

Segundo o Conselho de Supervisores, as rusgas já provocaram perturbações significativas no mercado imobiliário local e poderão desencadear uma crise habitacional com impacto também nas pequenas empresas.

Estima-se que cerca de 5.000 pessoas tenham sido detidas em agosto passado em Los Angeles, uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes, dos quais quase um terço são estrangeiros.

A decisão marca mais um confronto político entre as autoridades da Califórnia (democratas) e o Governo de Trump, que tem defendido a necessidade de reforçar as deportações como parte da sua estratégia nacional de segurança.