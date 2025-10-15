Açoriano Oriental
    • Los Angeles declara estado de emergência devido às rusgas contra imigrantes

    As autoridades do condado de Los Angeles declararam o estado de emergência devido às rusgas policiais contra imigrantes, numa nova frente aberta contra a política migratória imposta pela administração norte-americana republicana de Donald Trump

    Hoje, 17:28
    Los Angeles declara estado de emergência devido às rusgas contra imigrantes

    Autor: Lusa/AO Online

    A medida das autoridades locais também pretende assegurar ajuda aos residentes afetados pela política migratória conduzida pela administração Trump.

    A decisão, anunciada pelo Conselho de Supervisores do condado, surge após a intensificação das operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante o verão, no âmbito da política migratória de “tolerância zero”.

    “O objetivo é garantir que as famílias e inquilinos afetados por estas rusgas possam ter acesso a assistência jurídica e apoio financeiro imediato”, informaram as autoridades locais, citadas pela estação televisiva norte-americana CNN.

    O estado de emergência permitirá ao condado canalizar fundos para serviços de apoio social e jurídico, incluindo um subsídio de arrendamento destinado a evitar despejos, que será disponibilizado através de um portal ‘online’ dentro de duas semanas.

    Segundo o Conselho de Supervisores, as rusgas já provocaram perturbações significativas no mercado imobiliário local e poderão desencadear uma crise habitacional com impacto também nas pequenas empresas.

    Estima-se que cerca de 5.000 pessoas tenham sido detidas em agosto passado em Los Angeles, uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes, dos quais quase um terço são estrangeiros.

    A decisão marca mais um confronto político entre as autoridades da Califórnia (democratas) e o Governo de Trump, que tem defendido a necessidade de reforçar as deportações como parte da sua estratégia nacional de segurança.


