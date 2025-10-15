Bolieiro comenta demissão de Paulo Quental da EMA-Espaço

Questionado à margem da cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada do Porto de São de Roque do Pico, Bolieiro destacou o desempenho de Paulo Quental e disse que o futuro do engenheiro passa agora por novas oportunidades.

A EMA-Espaço vai ser extinta e as suas funções reestruturadas, passando para o gabinete do secretário dos Assuntos Parlamentares e Comunidades até à futura reorganização.

O Presidente do Governo Regional realçou ainda os avanços do projeto, incluindo a sede da Agência Espacial Portuguesa em Santa Maria e perspetivas para o Centro Tecnológico e Espacial, considerando que o projeto valoriza os Açores, o país e a União Europeia.

Sobre constrangimentos, Bolieiro apontou as limitações financeiras gerais, mas reforçou a importância estratégica da iniciativa.

