    • Bolieiro comenta demissão de Paulo Quental da EMA-Espaço

    O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, reagiu à notícia avançada pelo Açoriano Oriental sobre a carta de Paulo Quental, que pedia a sua exoneração da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço (EMA), afirmando que a missão foi cumprida com sucesso

    Hoje, 10:27
    Bolieiro comenta demissão de Paulo Quental da EMA-Espaço

    Autor: Filipe Torres

    Questionado à margem da cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada do Porto de São de Roque do Pico, Bolieiro destacou o desempenho de Paulo Quental e disse que o futuro do engenheiro passa agora por novas oportunidades. 

    A EMA-Espaço vai ser extinta e as suas funções reestruturadas, passando para o gabinete do secretário dos Assuntos Parlamentares e Comunidades até à futura reorganização. 

    O Presidente do Governo Regional realçou ainda os avanços do projeto, incluindo a sede da Agência Espacial Portuguesa em Santa Maria e perspetivas para o Centro Tecnológico e Espacial, considerando que o projeto valoriza os Açores, o país e a União Europeia. 

    Sobre constrangimentos, Bolieiro apontou as limitações financeiras gerais, mas reforçou a importância estratégica da iniciativa.

