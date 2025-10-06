Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Médio Oriente
    UE quer integrar comité do plano de paz de Trump para Gaza

    A União Europeia (UE) manifestou intenção de participar no novo organismo internacional de transição previsto no plano de paz para Gaza proposto pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

    Hoje, 16:23
    UE quer integrar comité do plano de paz de Trump para Gaza

    Autor: Lusa/AO Online

    A responsável pela política externa da UE, Kaja Kallas, defendeu que a Europa “tem um papel importante” no Médio Oriente e deve fazer parte do chamado Comité de Paz para resolver a situação no enclave palestiniano, durante uma visita oficial ao Kuwait.

    “A Europa não deve ser apenas um pagador, mas também um participante”, disse Kallas, numa conferência de imprensa, à margem de uma reunião entre ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do Golfo e da UE.

    Kallas lembrou que o bloco europeu é o principal doador de ajuda humanitária aos palestinianos e que mantém relações com a Autoridade Palestiniana e com Israel.

    A chefe da diplomacia europeia sublinhou ainda que Bruxelas tem trabalhado no plano de paz em coordenação com parceiros árabes e expressou esperança de que Israel aceite o envolvimento europeu.

    O plano de 20 pontos anunciado por Trump na semana passada pretende pôr fim a dois anos de guerra na Faixa de Gaza.

    Israel e o movimento islamita Hamas iniciaram hoje, no Egito, conversações indiretas sobre a proposta do Presidente norte-americano.

    O texto prevê a transferência da administração de Gaza para um órgão palestiniano de tecnocratas independentes, responsável pela gestão dos serviços públicos e municípios e que ficará sob a liderança de um Comité de Paz presidido por Trump e que incluirá também o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.