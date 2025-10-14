Açoriano Oriental
    Autárquicas elegem oito mulheres para presidente

    No rescaldo das Eleições Autárquicas 2025, o que sobra? Grande expressão de mulheres presidentes de Câmara (oito em 19), vitórias por unhas negra e à larga e eleições que implicam saídas no parlamento regional

    Hoje, 09:49
    Autárquicas elegem oito mulheres para presidente

    Autor: Nuno Martins Neves
    Contados os votos - e se houve eleição onde a expressão “cada voto conta” foi esta - o panorama autárquico da Região Autónoma dos Açores ganhou uma clara expressão feminina. Dos 19 municípios, oito vão ser dirigidos por mulheres. Três garantiram no domingo a reeleição para o segundo mandat...
