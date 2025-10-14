Açoriano Oriental
    • Empresários preocupados com condicionamentos à execução do Cais da Praia da Vitória

    A Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) manifestou insatisfação com a decisão que aprova, de forma favorável condicionada, a Declaração de Impacte Ambiental relativa à construção do Cais Multiusos do Porto da Praia da Vitória

    Hoje, 15:56
    Autor: Lusa/AO Online

    Reconhecendo a importância do "rigor técnico e ambiental que deve presidir a qualquer grande investimento público", a CCIAH considera "inaceitável a persistência de entraves e condicionantes sucessivas, que têm adiado injustificadamente" a concretização desta infraestrutura, essencial para "o desenvolvimento económico" da ilha Terceira e dos Açores.

    "O prolongamento do processo, sujeito a novos estudos e verificações, coloca em causa a previsibilidade, a confiança e a competitividade do tecido empresarial, que há anos aguarda por melhores condições logísticas e portuárias capazes de sustentar o crescimento económico e a diversificação da economia regional", considera, em comunicado, a CCIAH, que se congratula com o lançamento do concurso público para a empreitada de construção do Cais Multiusos.


