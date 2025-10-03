Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga na Lagoa

Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, o suspeito foi detido, no decurso de uma investigação criminal, no Largo do Porto dos Carneiros, na freguesia do Rosário, no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel.

“No decorrer de diversas diligências, nos últimos meses, os investigadores lograram recolher fortes indícios da prática da atividade de traficância do suspeito, indiciando que se dedicava à venda direta de vários tipos de drogas aos consumidores que o procuravam”, indicou.

Ainda de acordo com a PSP, elementos da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da Lagoa da Divisão Policial de Ponta Delgada, “executaram uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, em pleno largo do Porto dos Carneiros”, tendo efetuado a detenção do arguido, “em flagrante delito, na sequência de uma venda de haxixe a um consumidor”.

O homem, que “já tinha sido detido em outras três ocasiões, pela mesma prática”, foi presente a primeiro interrogatório judicial e “ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva”.