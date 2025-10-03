Kiev garante que paralisação do governo dos EUA não afetará acordos sobre drones



Na conta pessoal na rede social X, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Heorhi Tikhi, declarou que as negociações "continuam conforme o planeado" e que os suprimentos norte-americanos restantes "continuam a chegar à Ucrânia".



O acordo prevê a compra de drones ucranianos por um período de cinco anos e inclui a possibilidade de produção conjunta de vários modelos da Ucrânia.



O chamado ‘shutdown’ dos serviços federais norte-americanos não essenciais continua hoje pelo terceiro dia consecutivo, após a falta de acordo entre democratas e republicanos sobre questões orçamentais.



A paralisação acontece por falta de financiamento e implica, por exemplo, o encerramento de serviços públicos federais considerados não essenciais e a suspensão temporária e sem direito a salário de milhares de funcionários.

