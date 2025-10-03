Açoriano Oriental
    • Ucrânia
    Kiev garante que paralisação do governo dos EUA não afetará acordos sobre drones

    A Ucrânia garantiu que a atual paralisação dos serviços federais não essenciais nos Estados Unidos (EUA) não terá impacto nas negociações em curso entre os dois países sobre a compra de drones de fabrico ucraniano por Washington

    Hoje, 16:26
    Autor: Lusa/AO Online


    Na conta pessoal na rede social X, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Heorhi Tikhi, declarou que as negociações "continuam conforme o planeado" e que os suprimentos norte-americanos restantes "continuam a chegar à Ucrânia".

    O acordo prevê a compra de drones ucranianos por um período de cinco anos e inclui a possibilidade de produção conjunta de vários modelos da Ucrânia.

    O chamado ‘shutdown’ dos serviços federais norte-americanos não essenciais continua hoje pelo terceiro dia consecutivo, após a falta de acordo entre democratas e republicanos sobre questões orçamentais.

    A paralisação acontece por falta de financiamento e implica, por exemplo, o encerramento de serviços públicos federais considerados não essenciais e a suspensão temporária e sem direito a salário de milhares de funcionários.

