Polícia Marítima apreende cerca de 115 quilogramas de pescado nos Açores

A ação de fiscalização dirigida à atividade de pesca profissional foi desencadeada na terça-feira, em conjunto com a Inspeção Regional das Pescas e dos Usos Marítimos, e realizada ao largo da ilha Terceira.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, durante a ação a Polícia Marítima detetou "uma embarcação de pesca profissional a operar em área proibida, com recurso a uma arte de pesca denominada de 'palangre de fundo', tendo sido elaborado o auto de notícia e apreendidos, como medida cautelar, cerca de 115 kg de pescado e aproximadamente 3.700 metros da arte de pesca".

Ainda de acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o pescado apreendido foi vendido em lota, ficando o valor à ordem da Região Autónoma dos Açores.

Nesta ação estiveram empenhados três elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, na ilha Terceira, bem como um inspetor da Inspeção Regional das Pescas e dos Usos Marítimos, apoiados por uma embarcação e uma viatura.