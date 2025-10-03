Pescadores dos Açores recebem apoios a 15 de outubro

De acordo com uma nota de imprensa, foram apresentadas 312 candidaturas, das quais 267 foram aprovadas, sendo 262 do setor da produção e cinco dos setores da comercialização e transformação.



O valor do apoio atribuído ascende a um total de 3,26 milhões de euros, sendo 2,28 milhões cofinanciados pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) e 980 mil assegurados pelo orçamento dos Açores.



Do apoio atribuído, 1,38 milhões de euros destinam-se ao setor da produção, 1,4 milhões ao setor da comercialização e 401 mil ao setor da transformação.



A Secretaria Regional do Mar e das Pescas considera que o setor das pescas e da aquicultura é “estratégico para a Região Autónoma dos Açores, não apenas pelo valor acrescentado dos produtos, mas também pelo impacto socioeconómico que representa para as comunidades piscatórias”.



O executivo afirma o seu compromisso “em assegurar mecanismos de apoio que reforcem a sustentabilidade, competitividade e resiliência dos setores, cumprindo-se assim o compromisso assumido com os operadores”.