Açoriano Oriental
    • Pescadores dos Açores recebem apoios a 15 de outubro

    Os pescadores dos Açores vão receber a 15 de outubro os apoios pelos custos adicionais de produção resultantes da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, anunciou o Governo Regional

    Hoje, 16:10
    Pescadores dos Açores recebem apoios a 15 de outubro

    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com uma nota de imprensa, foram apresentadas 312 candidaturas, das quais 267 foram aprovadas, sendo 262 do setor da produção e cinco dos setores da comercialização e transformação.

    O valor do apoio atribuído ascende a um total de 3,26 milhões de euros, sendo 2,28 milhões cofinanciados pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) e 980 mil assegurados pelo orçamento dos Açores.

    Do apoio atribuído, 1,38 milhões de euros destinam-se ao setor da produção, 1,4 milhões ao setor da comercialização e 401 mil ao setor da transformação.

    A Secretaria Regional do Mar e das Pescas considera que o setor das pescas e da aquicultura é “estratégico para a Região Autónoma dos Açores, não apenas pelo valor acrescentado dos produtos, mas também pelo impacto socioeconómico que representa para as comunidades piscatórias”.

    O executivo afirma o seu compromisso “em assegurar mecanismos de apoio que reforcem a sustentabilidade, competitividade e resiliência dos setores, cumprindo-se assim o compromisso assumido com os operadores”.

