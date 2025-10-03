PS propõe várias medidas para a habitação na Lagoa

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal da Lagoa, Frederico Sousa, colocou a habitação no centro do seu manifesto eleitoral e apresentou um conjunto de medidas para responder às necessidades das famílias, jovens e idosos do concelho.

Citado em nota de imprensa, Frederico Sousa defendeu que “o direito a uma habitação condigna é um pilar fundamental na qualidade de vida e na coesão social” e, por isso, destacou medidas como o investimento na construção de habitação com renda acessível, a criação de loteamentos para autoconstrução e a reabilitação de casas e construção de apartamentos para renda apoiada.

O candidato socialista à Câmara Municipal da Lagoa propõe-se igualmente fazer um reforço do programa “Casa com Dignidade”, dedicado ao apoio a obras em reabilitação de habitação própria, bem como propõe a criação do programa “Casa com Futuro”, que apoia a construção e o arrendamento da primeira casa.

Outras das medidas defendidas por Frederico Sousa é um programa de reabilitação de casas devolutas para arrendamento acessível, intitulado “Banco Municipal de Habitação Devoluta”, tal como a manutenção do IMI no valor mínimo e a preservação do equilíbrio entre o número de habitações e alojamentos locais, dedicados ao turismo.

Com estas medidas, refere uma nota de imprensa, Frederico Sousa reafirmou o seu compromisso de “colocar as pessoas em primeiro lugar, garantindo que todos tenham acesso a uma casa digna, segura e acessível, permitindo que possam viver com estabilidade sem sobrecarregar o orçamento familiar”.





Ouvir as preocupações dos pescadores

Entretanto, o candidato do PS à Câmara Municipal da Lagoa reuniu-se com a Associação de Pescadores – Lagoa Bom Porto, representada pelo seu presidente, Antero Arruda, com o objetivo de ouvir as preocupações deste setor, considerado estratégico para o concelho.

Citado em nota de imprensa, Frederico Sousa afirmou que “mais do que um setor que gera emprego no concelho da Lagoa, a Associação de Pescadores é determinante também pela sua localização no Porto dos Carneiros”, tendo o candidato socialista recordado que a Câmara Municipal da Lagoa assinou recentemente um protocolo de cooperação com a Lotaçor para criar melhores condições ao nível das infraestruturas, limpeza e operacionalidade, tanto no Porto dos Carneiros como no Portinho da Caloura.