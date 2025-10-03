Paulo Sousa defende mais transparência na Câmara da Povoação

Com a primeira semana de campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro em curso, o candidato esteve em contacto com a população no centro da vila, ocasião em que identificou alguns dos problemas com que se debate o concelho, tendo realçado “o esquecimento a que está votada a Povoação” e prometendo dinamizar o concelho, segundo nota enviada à comunicação social.

Ainda nessa ocasião, Paulo Sousa salientou que, ao nível da educação, a degradação da Escola Básica e Secundária constitui uma preocupação do Chega, que entende que os jovens do concelho merecem melhores condições.

Destacou também que as Furnas, enquanto ponto turístico, apresentam um grave problema de estacionamento que importa resolver.

O candidato, que esteve em campanha de rua, manifestou ainda a intenção de reforçar o apoio à lavoura e de prestar mais apoio aos idosos, revelando igualmente a necessidade de promover maior transparência na gestão autárquica.

Na mesma nota é referido que, nesta ação de rua, o candidato esteve acompanhado pelo presidente do Chega Açores, José Pacheco.

Refira-se que o candidato do Chega à Câmara Municipal da Povoação, de 48 anos, é empresário agrícola.