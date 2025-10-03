Francisco Gaspar quer tirar Povoação “do marasmo”

Autor: Rui Jorge Cabral
O candidato do PSD à Câmara Municipal da Povoação, Francisco Gaspar, afirma querer tirar o concelho “do marasmo” e agarrar novas oportunidades.
Citado em nota de imprensa, o candidato social-democrata discursava durante a apresentação da sua candidatura, no Auditório Municipal da Povoação.
“Durante demasiado tempo, a Povoação esteve parada. Ficámos a marcar passo, enquanto outros concelhos à nossa volta avançaram. Perderam-se oportunidades, deixaram passar fundos e ignoraram-se problemas sérios”, lamentou Francisco Gaspar.
Em nota de imprensa, Francisco Gaspar apresentou as suas seis bandeiras eleitorais: a Habitação; o Emprego; a Educação; a Juventude e as famílias; o Turismo e a Saúde e bem-estar, que considera “compromissos claros e bandeiras arrojadas que assumimos perante todos vós”.
Na habitação, Francisco Gaspar lembra que “são demasiados os jovens que não encontram casa para começar a vida”, a que acresce o parque habitacional degradado, comprometendo-se, caso vença as eleições de 12 de outubro, a disponibilizar 20 lotes a custos reduzidos para primeira habitação, com isenção de taxas, licenças e IMI durante cinco anos.
No Emprego, Francisco Gaspar lamentou a “fuga de jovens devido à falta de oportunidade e alternativas”, essenciais para a sua fixação no concelho e, por isso, propõe-se criar uma incubadora de empresas, a instalação de um parque industrial, de um Gabinete de Apoio à Atividade Empresarial e ainda a criação de um incentivo à formação profissional.
Na Educação, Francisco Gaspar promete exigir “a construção de uma nova escola secundária”. Uma obra com a qual o presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, também se comprometeu.
Na Juventude e nas famílias, o candidato social-democrata defendeu a dinamização do Conselho Municipal da Juventude e a instituição de um “cheque-bebé”, bem como de um bónus pelo nascimento de crianças de residentes há mais de um ano na Povoação.
No Turismo, Francisco Gaspar afirma pretender fazer da Povoação a “Capital do Trilhos”, prometendo ainda dinamizar a Lagoa das Furnas e dar “nova vida” aos espaços lúdicos.
Por fim, na Saúde e bem-estar, o candidato do PSD à Câmara da Povoação promete “averiguar o real estado de conservação do complexo de piscinas municipais e, com recurso a fundos europeus e regionais, criar o Centro Intergeracional, com piscina coberta, consultas de nutrição, psicologia e fisioterapia, em parceria com várias entidades”.