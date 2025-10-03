Lurdes Alfinete quer Conselho Consultivo para o Turismo

A candidata do PS à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Lurdes Alfinete, defendeu a criação de um Conselho Consultivo Turístico na Ribeira Grande “para melhor pensar o concelho enquanto destino turístico”.

Citada em nota de imprensa, Lurdes Alfinete falava à margem de uma reunião com a Associação do Alojamento Local dos Açores (ALA).

Na ocasião, a candidata socialista afirmou que, com este Conselho Consultivo, que reunirá todos os agentes do setor, desde o alojamento local e hotelaria, à restauração, aos guias intérpretes e agentes culturais, escolas de surf e até mesmo os bombeiros e a PSP, “a Ribeira Grande será um destino turístico mais bem pensado e com estratégias definidas para não só atrair, mas também para fixar os turistas".

Para Lurdes Alfinete, é assim “fundamental que os turistas deixem de vir apenas de passagem para a Ribeira Grande”, defendendo ser preciso fixar os turistas “no nosso alojamento local, nos nossos hotéis, levá-los às nossas termas, aos nossos restaurantes e espaços culturais, fazendo-os comprar o nosso artesanato e no nosso comércio local”.

Isto porque, “o dinheiro que cada turista deixar na Ribeira Grande ajuda a fazer crescer a nossa economia, proporcionando um maior desenvolvimento do nosso concelho”, afirmou Lurdes Alfinete.

A candidata do PS à Câmara Municipal da Ribeira Grande voltou igualmente a defender a importância de saber reinvestir a taxa turística cobrada no concelho, considerando que esta deve servir para a manutenção dos espaços verdes, para a melhoria dos acessos às praias, para a limpeza e manutenção dos trilhos e para a divulgação e promoção da restauração, do comércio e do artesanato da Ribeira Grande.



Em jeito de conclusão e citada em nota de imprensa, Lurdes Alfinete considerou que “a Ribeira Grande é um destino turístico por excelência: é aqui que temos as melhores praias e as melhores ondas, é aqui que estamos a crescer no termalismo, é aqui que temos paisagens naturais emblemáticas, cultura e tradição únicas”, pelo que “um bom reinvestimento da taxa turística será um ‘ganha-ganha’ para todos, para os ribeira-grandenses, para os turistas que nos visitam e para os ‘players’ do setor”.

