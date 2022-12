Portugal realiza último treino antes do embate com a Suíça

No domingo, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição o médio Otávio pela primeira vez desde que este se lesionou na estreia vitoriosa contra o Gana (3-2) no Campeonato do Mundo, e só está privado de Danilo e Nuno Mendes, que dificilmente vão voltar a participar nesta fase final e prosseguem com tratamento das respetivas lesões.

O treino está agendado para as 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, e será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos.

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo marcado para terça-feira, às 22h00 locais (19h00 em Lisboa), em Lusail.