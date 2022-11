Portugal inicia preparação com primeiro treino na Cidade do Futebol

A sessão está marcada para as 17h00 (menos uma nos Açores), com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, não estando previstas declarações de qualquer dos 26 convocados por Fernando Santos para a competição que se realiza no Qatar.

De resto, é esperado que todos os jogadores marquem presença na sessão, sendo que, até quarta-feira, os trabalhos da equipa das ‘quinas’ serão mantidos em regime livre, ou seja os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar na Cidade do Futebol para os treinos, tendo total independência antes e depois dos mesmos.

Portugal tem agendado um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, na quinta-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no Grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, a 28 de novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o Grupo A, e termina a 18 de dezembro.