Picowines Rali com inscrições abertas até ao próximo domingo

As inscrições abriram no passado dia 19 de setembro e após o encerramento no próximo fim de semana, a lista de inscritos será divulgada pela FPAK no dia 15 de outubro, a partir das 15h00.

O XIV Picowines Rali é organizado pelo Pico Automóvel Clube e a prova é pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) - sétima de oito provas - e Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores (TRAA) - quinta e última do calendário.

A prova tem 82,28 quilómetros (km) de troços cronometrados aos segundo para os concorrentes do CAR, num total de nove provas especiais de classificação. As equipas do TRAA vão percorrer 46,86 km, as seis primeiras do itinerário da prova que vai para as estradas de asfalto picoense nos dias 24 e 25 de outubro.

De acordo com o Regulamento Particular da prova, as superespeciais Picowines City Stage, na noite de dia 24, serão consideradas como uma única prova especial.

A “power stage” do rali é a última classificativa da prova, ou seja, a PE 9 - Rola Pipas 2.

Rafael Botelho, em Peugeot 208 Rally4, parte para a prova picoense como líder do CAR absoluto e virtual campeão das 2 Rodas Motrizes. O piloto do Team Lotus tem 129 pontos, contra os 121 de Luís Miguel Rego, em Skoda Fabia RS Rally2, segundo classificado.

No TRAA, Rui Borges (Skoda Fabia N5) é o atual líder com 50 pontos, seguido de Ricardo Silva (Citroën Saxo Cup), com 41.

Itinerário do XIV Picowines Ralis

Sexta-feira (24 outubro)

PE 1A - Picowines City Stage (2,00 km), 20h30;

PE 1B - Picowines City Stage (2,00 km), 20h48.

Sábado (25 outubro)

PE 2 - Frei Gigante 1 (14,29 km), 10h00;

PE 3 - Terras de Lava 1 (7,14 km), 10h50;

PE 4 - Frei Gigante 2 (14,29 km), 11h50;

PE 5 - Terras de Lava 2 (7,14 km), 12h40;

PE 6 - S. João-Matadouro 1 (11,16 km), 14h50;

PE 7 Rola Pipas 1 (6,55 km), 15h50;

PE 8 - S. João-Matadouro 2 (11,16 km), 16h40;

PE 9 - Rola Pipas 2 (6,55 km), 17h40;

Pódio - Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, 18h25.