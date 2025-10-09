Açoriano Oriental
    • Pedro Nuno suspende mandato antes da votação do Orçamento do Estado para 2026

    O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado a partir de 24 de outubro, antes da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, disse o próprio à agência Lusa

    Hoje, 16:01
    Autor: Lusa/AO Online

    O pedido de suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos tem a duração de 180 dias e e justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.

    O antigo secretário-geral socialista suspenderá as suas funções a partir do próximo dia 24, não estando já no parlamento durante a discussão e votação do Orçamento do Estado na generalidade, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro.

    Depois do desaire eleitoral das legislativas de maio, Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS logo na noite eleitoral.

    Depois de avaliar se iria manter-se como deputado, o ex-líder do PS adiantou à Lusa, no início de junho, que “para já” iria assumir o seu lugar na bancada parlamentar.

