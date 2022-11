Paulo Bento rumo ao segundo Mundial como selecionador

Ao leme da 'outsider' formação asiática, Paulo Bento terá a complicada missão de fazer frente a Uruguai (24 de novembro), Gana (28) e Portugal (02 de dezembro), naquela que será a 10.ª presença seguida dos sul-coreanos na fase final.

Pouco tempo depois de ter sido despedido do Chongqing Lifan, da Superliga chinesa, o treinador natural de Lisboa assumiu em 17 de agosto de 2018 o cargo de selecionador daquele país asiático, com o objetivo de atingir a qualificação para o Mundial2022.

O técnico luso, de 53 anos, sucedeu, então, ao sul-coreano Shin Tae-yong, que orientou a seleção asiática no Mundial2018, na Rússia, onde perdeu frente a Suécia (1-0) e México (2-1) e venceu a Alemanha (2-0), no Grupo F.

Na companhia dos técnicos-adjuntos Sérgio Costa e Filipe Coelho, do treinador de guarda-redes Vítor Silvestre e do preparador físico Pedro Pereira, a estreia no banco na Coreia do Sul aconteceu em 07 de setembro de 2018, num particular vitorioso frente à Costa Rica (2-0).

Paulo Bento voltou, assim, a comandar uma seleção, depois de estado à frente de Portugal entre 2011 e 2014, tendo alcançado as meias-finais do Euro2012, na Ucrânia e Polónia.

A 21 de setembro de 2010 foi quando passou a liderar a seleção principal das 'quinas', substituindo no cargo o compatriota Carlos Queiroz, que tinha sido despedido, quando Portugal somava apenas um ponto em seis possíveis no início da qualificação para o Euro2012.

Contudo, e já depois de não ter superado a fase de grupos no Mundial2014, acabou por sair por culpa da inédita derrota caseira perante a Albânia (1-0), no arranque da qualificação para o Euro2016, que Portugal viria vencer sob comando de Fernando Santos.

O antigo médio internacional luso iniciou a sua carreira de treinador em 2005 no Sporting, com o qual conquistou duas Taças de Portugal e outras tantas Supertaças.

Após comandar Portugal, o Cruzeiro, do Brasil, em 2016, o Olympiacos, com qual se sagrou campeão grego em 2017, e os chineses do Chongqing Lifan, em 2018, foram os passos seguintes do percurso de Paulo Bento.

Como jogador, o ex-médio passou pelo Futebol Benfica, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Benfica, Oviedo e Sporting, clube pelo qual foi campeão em 2001/02, antes de dizer adeus à carreira em 2003/04.

Paulo Bento foi internacional ‘AA’ em 35 ocasiões, sem qualquer golo apontado, e disputou as fases finais do Euro2000 e do Mundial2002.