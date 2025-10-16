Associação de Dadores de Sangue de São Miguel promove recolha de sangue

Segundo uma nota de imprensa da associação, a recolha, que decorrerá naquela freguesia de Vila Franca do Campo entre as 09:00 e as 13:00 locais, é realizada em parceria com o Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e a Junta de Freguesia de Ponta Garça.

Segundo a Associação de Dadores de Sangue de São Miguel, a ação conta com o apoio de diversas entidades locais e a participação está aberta a todos os interessados, podendo as inscrições ser realizadas diretamente junto da associação ou através do formulário online disponível em: https://forms.gle/y5sE1aXY2AQVGKYb6.