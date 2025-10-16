Açoriano Oriental
    • Associação de Dadores de Sangue de São Miguel promove recolha de sangue

    A Associação de Dadores de Sangue de São Miguel, promove no domingo uma recolha de sangue na freguesia de Ponta Garça para reforçar as reservas disponíveis para atender às necessidades hospitalares da região

    Hoje, 16:00
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo uma nota de imprensa da associação, a recolha, que decorrerá naquela freguesia de Vila Franca do Campo entre as 09:00 e as 13:00 locais, é realizada em parceria com o Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e a Junta de Freguesia de Ponta Garça.

    Segundo a Associação de Dadores de Sangue de São Miguel, a ação conta com o apoio de diversas entidades locais e a participação está aberta a todos os interessados, podendo as inscrições ser realizadas diretamente junto da associação ou através do formulário online disponível em: https://forms.gle/y5sE1aXY2AQVGKYb6.

