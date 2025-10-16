Açoriano Oriental
    • Câmara da Praia da Vitória solidária com trabalhadores da Base das Lajes

    A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória está solidária com os trabalhadores da Base das Lajes, que estão com pagamentos em atraso, e a fazer contactos para a “rápida resolução” do problema

    Hoje, 17:25
    Autor: Lusa/AO Online

    “Na sequência das notícias sobre o atraso nos pagamentos de vencimentos aos funcionários portugueses ao serviço do destacamento militar dos Estados Unidos da América na Base das Lajes, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, [Vânia Ferreira], manifesta a sua solidariedade com estes profissionais”, refere a autarquia em comunicado.

    Na nota, o município da Praia da Vitória, na ilha Terceira, sublinha que “as consequências decorrentes de lutas políticas naquele país não podem ser assacadas aos funcionários locais, que cumprem escrupulosamente as suas funções contratuais, com zelo e competência, além de que, sendo cidadãos portugueses, a sua situação profissional está protegida pela legislação laboral nacional”.

    Nos últimos dias, a presidente do município, Vânia Ferreira, “tem estado a desenvolver contactos aos mais variados níveis, com o objetivo de pressionar e sensibilizar para a justa e rápida resolução do problema”.

    Ainda de acordo com o comunicado, a autarquia coloca à disposição dos funcionários afetados apoio do Gabinete de Ação Social Municipal e, nos casos em que possa ser ativado, “poderá ser utilizado o Fundo de Emergência Social”.

