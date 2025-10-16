Açoriano Oriental
    • Concerto multidisciplinar assinala Dia Mundial da Música e da Viola da Terra

    A Lagoa recebe um concerto muldisciplinar, no Auditório Ferreira da Silva, no dia 25 de outubro, pelas 21h00, que assinala o Dia Mundial da Música e o Dia da Viola da Terra, celebrados a 1 e 2 de outubro

    Hoje, 16:08
    Concerto multidisciplinar assinala Dia Mundial da Música e da Viola da Terra

    Autor: Lusa/AO Online

    O evento é organizado pela Fundação INATEL, em parceria com a Câmara Municipal da Lagoa e com a Associação Juventude Viola da Terra.

    O concerto multidisciplinar terá variados intérpretes - a filarmónica, a harpa, a voz, o violão e a viola da terra, segundo a Fundação INATEL.

    Com este espetáculo, a Fundação INATEL "cumpre a sua missão de promoção da cultura e valorização das tradições locais, criando momentos de comunhão entre artistas e originando inovação por via de momentos multimédia e de encontros musicais menos prováveis, como neste caso entre a viola da terra e a harpa", lê-se na nota.


