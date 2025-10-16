Concerto multidisciplinar assinala Dia Mundial da Música e da Viola da Terra

Autor: Lusa/AO Online
O evento é organizado pela Fundação INATEL, em parceria com a Câmara Municipal da Lagoa e com a Associação Juventude Viola da Terra.
O concerto multidisciplinar terá variados intérpretes - a filarmónica, a harpa, a voz, o violão e a viola da terra, segundo a Fundação INATEL.
Com este espetáculo, a Fundação INATEL "cumpre a sua missão de promoção da cultura e valorização das tradições locais, criando momentos de comunhão entre artistas e originando inovação por via de momentos multimédia e de encontros musicais menos prováveis, como neste caso entre a viola da terra e a harpa", lê-se na nota.