Maquilhadora sonha com carreira a tempo inteiro em caracterização

A paixão de Catarina Rocha pela maquilhagem artística nasceu na infância, entre pincéis, telas e fantasias de Carnaval. Hoje, depois de se destacar em caracterizações que vão do Halloween ao Carnaval da Terceira, a jovem terceirense sonha transformar este talento numa carreira a tempo inteiro.

“Cresci com a minha mãe e a minha avó a pintar, desde telas, loiça, esculturas… Tive a liberdade de explorar imensos tipos de suportes e técnicas. Do outro lado da família, o meu pai é barbeiro, tal como o seu pai e o avô. Pensando bem, acho que a minha influência veio do ambiente familiar, onde se juntavam a arte, a estética e o incentivo para me expressar criativamente”, disse em entrevista ao Açoriano Oriental.

A prática constante, bem como o gosto pelo Halloween e pelo Carnaval moldaram o seu percurso criativo. “Todos estes pequenos amores e interesses acabaram por se unir num só: a criação (e recriação) de personagens, o desejo de criar ilusões com maquilhagem e a vontade de transformar uma pessoa a rigor. Para mim, é uma escapatória criativa que, embora seja um processo demorado e cheio de pormenor, me relaxa e enche de felicidade”, afirmou.

Grande parte dos trabalhos que Catarina Rocha realiza são recriações inspiradas em personagens ou em outros artistas. Explica que começa sempre por uma pesquisa intensiva de imagens e de vídeos do processo vistos de vários ângulos, passando depois para a escolha de materiais, avaliando o que foi usado, o que tem disponível e o que pode improvisar ou substituir.

Quando se trata de maquilhar em si mesma, gosta de dedicar um dia inteiro ao processo, começando devagar e registando imagens para verificar se a ilusão está a resultar.

Conta que, muitas vezes, as horas passam, os filmes acabam e ela perde-se no trabalho até chegar ao ponto em que a fotografia final corresponde ao que tinha imaginado.

Ao Açoriano Oriental disse que o maior desafio que já enfrentou até hoje aconteceu no Carnaval da Terceira, no bailinho do Grupo Amigos do Carnaval de São Brás. “Este ano tive o desafio de transformar um ator do nosso Carnaval da Terceira noutra figura bem conhecida cá na ilha. Refiro-me ao bailinho do Grupo Amigos do Carnaval de São Brás, onde tive a oportunidade de caracterizar o Cláudio Oliveira como o Sr. João Gil. Para além de ter de recorrer a técnicas e produtos que nunca tinha usado, tínhamos ainda um horário bastante apertado. Resumindo: tive de transformar o Cláudio em careca, aplicar uma prótese de cabelo para imitar o penteado da personagem e alterar a sua expressão facial. Tudo isto durante quatro dias seguidos”, explica.

Mas nem sempre é preciso planeamento. Em 2022, uma participação de última hora no concurso de Halloween da criadora @mindofmary_ acabou em vitória: “Nesse ano nem planeava participar, até porque iria viajar. Mas deu-me o bichinho e, no último dia possível antes de sair da ilha, decidi arriscar uma caracterização. (...) Uns dias depois, já noutro país a passear, comecei a receber imensas notificações… e acabei mesmo por ganhar!”

A artista sublinha que o realismo depende sobretudo da técnica, destacando a importância de compreender a estrutura do rosto humano e de saber criar dimensão com sombras e brilhos. Considera indispensáveis produtos bem pigmentados, tintas de água opacas em branco e preto e pincéis finos para os detalhes.

Quando trabalha em si própria, prefere caracterizações elaboradas. “Se for em mim própria, prefiro caracterizações. Gosto de mergulhar na fantasia e testar a minha criatividade, sem pinceladas certas ou erradas e sem limite de tempo. É o meu espaço zen”, disse.

Já ao maquilhar outras pessoas, valoriza mais a simplicidade: “Se for em outras pessoas, aprecio mais a maquilhagem simples, porque também é uma forma de transformar o rosto mantendo a naturalidade”.

As inspirações de Catarina continuam a vir de outros artistas que segue desde os tempos em que começou a explorar a maquilhagem pelo YouTube, nomeadamente maquilhadores como Mei Pang, Nikkie Tutorials, Mykie, Mind of Mary, Doniella Davy e Pat McGrath.

Para o futuro, Catarina sonha transformar a sua paixão numa carreira a tempo inteiro, preferencialmente em projetos de criação e transformação, como sets de filmes ou trabalhos editoriais. Afirma que tudo se resume a criar, transformar e inspirar, e que é esse o caminho que pretende continuar a seguir.

