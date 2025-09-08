Açoriano Oriental
    • Autárquicas
    António Soares destaca trabalho feito no Nordeste

    O candidato do PSD/Açores à presidência da Câmara Municipal do Nordeste, António Soares, realçou “as provas do trabalho” executado nos últimos oito anos

    Hoje, 10:17
    Autor: Ana Carvalho Melo

    “O nosso trabalho está à vista: infraestruturas, economia, apoio às instituições locais, às famílias, aos jovens, que são o futuro, e aos nossos idosos, que tanto respeito merecem pelo que já deram à comunidade, sendo dignos de todo o nosso reconhecimento”, disse o candidato durante a apresentação das listas aos órgãos autárquicos, no Centro Municipal de Atividades Culturais do Nordeste.

    Para António Soares, a habitação constituiu uma prioridade, tendo conseguido “cerca de cinco milhões de euros de financiamento através do IHRU (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) para construção, requalificação e aquisição de casas para famílias que mais precisam”.

    O candidato lembrou ainda o excesso de endividamento do município, sublinhando que isso não o impediu “de aproveitar oportunidades e provar que, mesmo com limitações financeiras, é possível avançar”. Revelou também esperar, dentro de dois anos, estar “fora do excesso de endividamento”, momento a partir do qual terá “condições para baixar a taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), aplicando a taxa mínima, e reforçar o quadro de trabalhadores municipais”. 

