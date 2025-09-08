Açoriano Oriental
    Guterres condena "ataque de terror" em Jerusalém

    O secretário-geral da ONU condenou "o ataque de terror" em Jerusalém, no qual seis pessoas morreram e várias ficaram feridas, indicou o porta-voz de António Guterres


    Hoje, 17:01
    Guterres condena "ataque de terror" em Jerusalém

    Autor: Lusa/AO Online

    "O secretário-geral condena veementemente o ataque de terror de hoje em Jerusalém, no qual pelo menos seis pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas", disse Stéphane Dujarric em comunicado.

    Guterres transmitiu ainda condolências às famílias das vítimas e desejou uma recuperação completa e rápida aos feridos.

    O ataque foi executado por dois palestinianos que abordaram um autocarro no cruzamento de Ramot, após o que abriram fogo contra os passageiros antes de serem abatidos por um membro das forças de segurança e um civil armado, segundo a polícia israelita.

    O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, salientou que o país estava “numa enorme guerra contra o terrorismo em todas as frentes” e prometeu uma resposta das forças de segurança ao ataque.

    O grupo extremista palestiniano Hamas, que enfrenta uma ofensiva militar israelita desde que atacou Israel em 07 de outubro de 2023, aplaudiu a “heroica operação” realizada por “dois combatentes da resistência palestiniana”.


