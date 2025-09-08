Frederico Sousa promete rede de minibus e instalar bombeiros na Lagoa

Açoriano Oriental
    Candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Lagoa, Frederico Sousa, apresentou as principais medidas do seu programa autárquico

    Hoje, 10:14
    Autor: Ana Carvalho Melo

    A criação de uma rede de minibus, a instalação dos Bombeiros na Lagoa e a criação da Polícia Municipal foram algumas das propostas apresentadas por Frederico Sousa, candidato à presidência da Câmara Municipal de Lagoa pelo Partido Socialista.

    As propostas foram dadas a conhecer durante a apresentação pública das listas de candidatos lagoenses do Partido Socialista para as eleições autárquicas de 12 de outubro, sob o lema “Lagoa com Futuro”, que decorreu no no cine teatro lagoense Francisco d’Amaral Almeida.

    Na sessão, Frederico Sousa afirmou, citado em nota enviada à comunicação social, que esta candidatura “assenta em políticas públicas direcionadas para a habitação, emprego, juventude, captação de investimento, mobilidade urbana e intervenção social, que vão ao encontro das reais necessidades dos lagoenses e do desenvolvimento sustentável do concelho”.

    O candidato elencou algumas das ações a concretizar, como a criação de uma rede de minibus intitulada “Urbana”, em articulação com os táxis; a ampliação do Tecnoparque para o desporto, a habitação e as empresas; a instalação dos Bombeiros na Lagoa, para reforçar a resposta à população; a construção de mais de 100 novas habitações a preços acessíveis; a criação da Polícia Municipal, presente no terreno para reforçar a fiscalização e a segurança; e a requalificação da frente marítima da cidade.

    Frederico Sousa apresentou ainda projetos que dependem da articulação com outras entidades, num espírito de cooperação, como a criação de um Transporte de Passageiros Rápido (Metro Bus) entre Lagoa, Ponta Delgada e Ribeira Grande; a criação de mais uma creche na cidade; a reabilitação da Fábrica do Álcool; o reforço das respostas dedicadas aos idosos, nomeadamente na vila de Água de Pau; uma rede de radares para reforçar a segurança rodoviária; e o alargamento da via SCUT no troço de Santa Cruz.

