Graça Melo anuncia construção de nova ETAR

A construção de uma nova ETAR em Vila Franca do Campo é uma das obras estruturantes que a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Graça Melo, pretende realizar, caso seja eleita no próximo dia 12 de outubro.

O anúncio foi feito durante a apresentação da sua candidatura, ocasião em que Graça Melo sublinhou “o orgulho e a responsabilidade de liderar uma equipa renovada, mas também experiente, que tem como prioridade servir a população e construir um futuro mais forte para o concelho”, de acordo com nota enviada à comunicação social.

Segundo a candidata, o programa do PS para Vila Franca do Campo assenta em quatro eixos estratégicos: área social, investimento público, setor empresarial e educação, cultura e desporto.

Na área social, Graça Melo realçou que “a habitação é uma prioridade”. “Não só para famílias carenciadas, mas também para quem, tendo um salário, continua sem acesso a um lar condigno. Queremos tornar Vila Franca do Campo uma vila mais inclusiva, onde todos, sem exceção, possam viver com dignidade e igualdade de oportunidades”, afirmou.

Quanto ao investimento público, a candidata destacou obras estruturantes: “Executaremos a ligação entre o Parque Industrial e a Rua da Paz, requalificaremos a envolvente do Santuário de Nossa Senhora da Paz e criaremos condições para instalar no nosso concelho o Centro Interpretativo das Romarias. Projetos como a requalificação da orla marítima, a construção de uma nova ETAR e a ampliação dos cemitérios de Ponta Garça e São Pedro demonstram a nossa visão para o futuro.”

No apoio ao setor empresarial, Graça Melo reafirmou o compromisso de continuar a apoiar agricultores e pescadores, ampliar o Parque Industrial e criar condições para mais negócios e emprego. Já no eixo da educação, cultura e desporto, a candidata socialista destacou: “Continuaremos a apoiar os estudantes através de bolsas, a investir na cultura e a promover o desporto em todas as suas dimensões. Queremos que a juventude tenha espaço para se divertir, mas também que todas as famílias tenham qualidade de vida.”

Concluindo a sua intervenção, Graça Melo reforçou o compromisso de proximidade com a população.

Durante o evento foram apresentados, além dos candidatos à Câmara Municipal, também os candidatos às Juntas de Freguesia e à Assembleia Municipal do concelho.

Na ocasião, Flávio Pacheco, candidato à presidência da Assembleia Municipal, apresentou as suas prioridades, reforçando o compromisso de promover uma democracia local mais participada e próxima das pessoas.

