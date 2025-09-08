Sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 22h18 e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Serreta, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos e Terra Chã (concelho de Angra do Heroísmo)”, é referido.

O evento foi ainda sentido com intensidade III no Raminho e São Mateus da Calheta, também no concelho de Angra do Heroísmo.

De acordo com o CIVISA, o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".